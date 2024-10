Arezzonotizie.it - L'Arezzo al quinto posto. Pregi e difetti di una squadra che può crescere ancora

Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) 1 - Stavolta non è andata granché. Troise ha scelto di giocare con un mediano in meno e un trequartista in più ma in mezzo al campo lanon è riuscita a comandare e in attacco gli uomini di fantasia si sono limitati al compitino o quasi. Il gol di Ogunseye è stato episodico come quello del