Lapresse.it - L’Aquila: rinviato a novembre abbattimento cervi

(Di lunedì 14 ottobre 2024), 14 ott. (LaPresse) – E’ statol’previsto negli Ambiti territoriali di caccia (Atc) della provincia del(Barisciano, SulmonaAvezzano e Valle Subequana). Il prelievo è stato deciso per le aree al di fuori dei parchi e di quelle contigue alle zone protette. La decisione è stata assunta poco fa dall’assessore regionale, Emanuele Imprudente, perchè negli Atc aquilani devono ancor emanare gli avvisi pubblici per l’assegnazione dei capi da abbattere e mancano da definire diversi aspetti come l’acquisto delle fascette per punzonare e identificare i capi abbattuti e lo smaltimento degli stessi che sarebbe stato affidato ad un imprenditore agricolo di Anversa degli Abruzzi. L’è stato disposto su delibera di Giunta regionale in base ai dati dell’Istituto superiore per la ricerca ambientale.