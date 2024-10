L’amore per il calcio, la passione per il Foggia: chi erano i 3 tifosi morti nell’incidente di Potenza (Di lunedì 14 ottobre 2024) Si chiamavano Gaetano Gentile, M. B. e S.D.G. e avevano 21, 17 e 13 anni i tre tifosi morti nell'incidente avvenuto sulla statale 93, tra Potenza e Melfi, nella notte di domenica 13 ottobre. Grandi appassionati di calcio, i giovani tifavano per il Foggia. Il sinistro è avvenuto proprio mentre erano in trasferta per seguire la squadra del cuore. La sindaca Maria Aida Episcopo proclamerĂ il lutto cittadino nel giorno dei funerali. Fanpage.it - L’amore per il calcio, la passione per il Foggia: chi erano i 3 tifosi morti nell’incidente di Potenza Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Si chiamavano Gaetano Gentile, M. B. e S.D.G. e avevano 21, 17 e 13 anni i trenell'incidente avvenuto sulla statale 93, trae Melfi, nella notte di domenica 13 ottobre. Grandi appassionati di, i giovani tifavano per il. Il sinistro è avvenuto proprio mentrein trasferta per seguire la squadra del cuore. La sindaca Maria Aida Episcopo proclamerĂ il lutto cittadino nel giorno dei funerali.

