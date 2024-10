Palermotoday.it - La Vardera lascia Sud chiama Nord e va al gruppo misto: "Troppa distanza tra me e Cateno De Luca"

Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) “Farò la mia traversata nel deserto. Non andrò in nessun partito di maggioranza, vado al. Ringrazio il movimento eDe, ma è giunto il momento che le nostre strade, almeno per il momento, si dividano". Sono le parole del deputato regionale Ismaele La, che ha appena