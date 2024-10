La Soprintendente Giuliano guida d’eccezione per il Principe Alberto (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Passeggiata reale, oggi, per il Principe Alberto Secondo di Monaco, con una 'guida turistica' d'eccezione, la Soprintendente dei Beni culturali di Palermo, Selima Giuliano. Il Principe è nel capoluogo siciliano in occasione dell'apertura del 43esimo congresso del Ciesm, la Commissione internazionale per l'esplorazione scientifica del mar Mediterraneo, alla Real Cavallerizza di Palermo. Il L'articolo La Soprintendente Giuliano guida d’eccezione per il Principe Alberto proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Passeggiata reale, oggi, per ilSecondo di Monaco, con una 'turistica' d'eccezione, ladei Beni culturali di Palermo, Selima. Ilè nel capoluogo siciliano in occasione dell'apertura del 43esimo congresso del Ciesm, la Commissione internazionale per l'esplorazione scientifica del mar Mediterraneo, alla Real Cavallerizza di Palermo. Il L'articolo Laper ilproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Soprintendente Giuliano guida d’eccezione per il Principe Alberto - Il Principe è nel capoluogo siciliano in occasione dell'apertura del 43esimo congresso del Ciesm, la Commissione internazionale per l'esplorazione scientifica del mar Mediterraneo, alla Real Cavallerizza di Palermo. Passeggiata reale, oggi, per il Principe Alberto Secondo di Monaco, con una 'guida turistica' d'eccezione, la Soprintendente dei Beni culturali di Palermo, Selima Giuliano. (Sbircialanotizia.it)