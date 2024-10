Liberoquotidiano.it - "La parole di Spalletti su Israele?": Dino Zoff dà una lezione epica al Ct a poche ore dal match

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Italia-? "Certamente abbiamo il vantaggio di giocare in casa e di essere la squadra considerata più forte: le componenti sono tutte a nostro favore". A parlare, ospite di 'Un Giorno da Pecor', è l'ex capitano ed ex ct degli Azzurri. Lucianofarà giocare Vicario in porta. Cosa ne pensa? "Lui sta facendo molto bene all'estero e si merita questa occasione". Ieri il ct italiano è intervenuto sulla guerra in Medio Oriente, spiegando che, a suo avviso, dovremmo convincere più israeliani "che la guerra deve finire". "Il calcio deve fare sul campo non sulle. Dire belleè sempre facile per tutti, un uomo di sport deve comportarsi di conseguenza". Quellehanno suscitato molte critiche nei confronti di. "Penso che lo sport dovrebbe rimanere tale, la politica è sempre di parte. Io mi sento un uomo di sport".