La Linea 6 anticipa la chiusura al pubblico per due giorni: gli orari (Di lunedì 14 ottobre 2024) Anm informa che, per consentire attività di verifica in Linea, nelle giornate di lunedì 14 e martedì 15 ottobre 2024, la Linea 6 anticipa la chiusura al pubblico.Questi gli orari delle ultime corse viaggiatori:• da Mostra ore 13.20• da Municipio ore 13.26. Napolitoday.it - La Linea 6 anticipa la chiusura al pubblico per due giorni: gli orari Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Anm informa che, per consentire attività di verifica in, nelle giornate di lunedì 14 e martedì 15 ottobre 2024, lalaal.Questi glidelle ultime corse viaggiatori:• da Mostra ore 13.20• da Municipio ore 13.26.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Metro Linea 1 - chiusura anticipata per quattro giorni di fila : gli orari - La Linea 1 della metropolitana di Napoli anticipa la chiusura al pubblico per quattro giorni di fila. Anm, infatti, informa che per consentire attività di verifiche in linea e prove materiale, nelle giornate di lunedì 14, martedì 15, mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre 2024, la principale linea... (Napolitoday.it)

Metro Linea 1 - prorogata la chiusura anticipata al pubblico anche a giovedì : gli orari - La Linea 1 della metropolitana di Napoli anticiperà la chiusura al pubblico anche giovedì. Dopo aver chiuso in anticipo lunedì e martedì, la metro ridurrà l'orario di esercizio anche il 10 ottobre, oltre a oggi come già previsto in precedenza, per consentire attività di verifiche in linea... (Napolitoday.it)

Beautiful Anticipazioni Americane : Hope rinuncia alla sua linea e alla sua carriera per Finn? Potrebbe succedere! - Nelle prossime puntate americane di Beautiful potremmo assistere a un colpo di scena clamoroso. Hope potrebbe rinunciare alla sua linea per non perdere la sua occasione di conquistare Finn. Succederà davvero negli episodi della Soap, che vedremo presto su Canale5?. (Comingsoon.it)