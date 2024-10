La Fifpro e le Leghe europee contro la Fifa: reclamo alla Commissione europea (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Fifpro Europe e le Leghe europee, che rappresentano i sindacati dei calciatori e le Leghe nazionali europee, insieme alla Liga, hanno presentato oggi un reclamo alla Commissione europea contro la Fifa per la sua condotta in merito all'imposizione del calendario internazionale delle partite, comprese le decisioni relative alla Coppa del Mondo per Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – LaEurope e le, che rappresentano i sindacati dei calciatori e lenazionali, insiemeLiga, hanno presentato oggi unlaper la sua condotta in merito all'imposizione del calendario internazionale delle partite, comprese le decisioni relativeCoppa del Mondo per

La Fifpro e le Leghe europee contro la Fifa : reclamo alla Commissione europea - Sul tavolo l'eccessivo numero di partite e le decisioni arbitrarie del massimo organo di governo del calcio internazionale La Fifpro Europe e le Leghe Europee, che rappresentano i sindacati dei calciatori e le Leghe nazionali europee, insieme alla Liga, hanno presentato oggi un reclamo alla Commissione Europea contro la Fifa per la sua condotta in […]. (Sbircialanotizia.it)

La guerra sui calendari ora è ufficiale : le leghe europee e i calciatori presentano reclamo alla Ue contro la Fifa - Ci sono la Premier League, la Serie A, la Bundesliga: quasi tutti i principali campionati, tranne quello spagnolo. Un’entità poco conosciuta fino ad oggi. Il nuovo format della Champions League ha aumentato il numero di partite e il rinnovato Mondiale per Club (in programma dal 15 giugno al 15 luglio 2025, negli Stati Uniti) prenderà il posto delle vacanze estive per i calciatori dei top club ... (Ilfattoquotidiano.it)

Leghe europee e calciatori contro la Fifa per il calendario : reclamo alla Commissione UE - L`associazione delle Leghe europee e FifPro Europe, il sindacato dei calciatori, insieme a LaLiga hanno presentato reclamo alla Commissione... (Calciomercato.com)