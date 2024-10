Milanotoday.it - La donna con la borsa "magica" che ruba cioccolatini e profumi alla Rinascente

Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Shopping sotto la Madonnina a costo zero. Unadi 40 anni, cittadina cinese, senza nessun precedente, è stata arrestata domenica pomeriggio a Milano con l'accusa di furto aggravato dopo averto all'interno della, in via Santa Radegonda. Stando a quanto ricostruito dagli