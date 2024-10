Ilpiacenza.it - La diga di Mignano compie 90 anni, il 17 ottobre un convegno a Castellarquato

Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Opere idrauliche esistenti e in fase di realizzazione. A 90dall’inaugurazione delladi, la Valdarda rimane un esempio virtuoso che si può replicare. Qual è lo stato attuale delle altre vallata piacentine? E nell’epoca in cui tutto sembra bianco o nero, giusto o sbagliato, come