Lanazione.it - La Croce rossa organizza un nuovo corso a Scarlino

(Di lunedì 14 ottobre 2024), 14 ottobre 2024 – Aperte le iscrizioni aper ildi formazione per diventare volontari della, associazione presente sul territorio fin dagli anni Trenta e "da allora – dice la presidente Alduvinca Meozzi – la Cri ha cercato di mantenere un livello assistenziale tale da poter assicurare un servizio ampio ed in linea con quelle che sono le direttive e le caratteristiche istituzionali". Significative sono le attività per promuovere la cultura della prevenzione con iniziative finalizzate alla prevenzione del melanoma, dell’ictus cerebrale, di patologie renali e prostatiche. Il Comitato di, in collaborazione con il Comune e con il supporto di volontari provenienti da altre Regioni, "garantisce da oltre venti anni – dice la presidente – una postazione di assistenza a Cala Violina durante la stagione estiva.