La Cina mobilita aerei e navi da guerra intorno a Taiwan. "Isole periferiche in stato di massima allerta" (Di lunedì 14 ottobre 2024) La Cina ha annunciato di avere avviato esercitazioni militari intorno a Taiwan. "aerei da combattimento e bombardieri e altri aerei avanzati hanno volato sullo Sttretto di Taiwan", ha riferito il network statale Cctv, secondo cui "parecchi cacciatorpedinieri e fregate del Comando navale del Teatro orientale "hanno condotto manovre in modo simultaneo". Le esercitazioni, denominate Joint Sword-2024B, Feedpress.me - La Cina mobilita aerei e navi da guerra intorno a Taiwan. "Isole periferiche in stato di massima allerta" Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di lunedì 14 ottobre 2024) Laha annunciato di avere avviato esercitazioni militari. "da combattimento e bombardieri e altriavanzati hanno volato sullo Sttretto di", ha riferito il network statale Cctv, secondo cui "parecchi cacciatorpedinieri e fregate del Comando navale del Teatro orientale "hanno condotto manovre in modo simultaneo". Le esercitazioni, denominate Joint Sword-2024B,

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cina - 'mobilitati aerei e navi da guerra intorno a Taiwan' - La Cina ha riferito di aver dispiegato aerei e navi da guerra nelle sue esercitazioni a circondare Taiwan. "Aerei da combattimento e bombardieri e altri aerei avanzati hanno volato sullo Sttretto di Taiwan", ha riferito il network statale Cctv, secondo cui "parecchi cacciatorpedinieri e fregate del Comando navale del Teatro orientale "hanno condotto manovre in modo simultaneo". (Quotidiano.net)

La Cina muove una portaerei. È allarme a Taiwan : "Massima allerta" - Cresce la tensione intorno all'isola in vista del presidente taiwanese Lai Ching Te. Pechino manda navi e caccia e prepara un'esercitazione. Il punto. (Ilgiornale.it)

Taiwan in “massima allerta" : la portaerei cinese Liaoning vicina al sud dell’isola - Cina: "Taiwan e pace incompatibili come fuoco e acqua" Ma per Pechino la ribelle Taiwan fa parte del suo territorio ed è inevitabile che prima o poi, con la forza o meno, sia annessa alla Cina. Roma, 13 ottobre 2024 - Una portaerei cinese pericolosamente vicina al sud di Taiwan ha fatto scattare la "massima allerta" nell'isola ‘ribelle’. (Quotidiano.net)