La Cina ha avviato un'altra esercitazione militare intorno a Taiwan

(Di lunedì 14 ottobre 2024) L’esercito cinese ha fatto sapere di averuna nuovaattorno all’isola di, definendolo come un «severo avvertimento» contro coloro che cercano «l’indipendenza». L’coinvolge forze «di terra, navali, dell’aviazione e missilistiche» e prevede prove di combattimento, blocco dei porti e assalto di obiettivi di mare e di terra. Le esercitazioni sono viste come una risposta al discorso del presidenteese Lai Ching-te della scorsa settimana, in cui aveva promesso di resistere all’«annessione» da parte di Pechino. In occasione della festa della Repubblica, aveva ribadito che lanon «ha alcun diritto di rappresentare» e aveva invitato il governo cinese a cooperare per il mantenimento della pace e della sicurezza nella regione. Larivendicacome parte del suo territorio, nonostante sia di fatto uno stato sovrano.