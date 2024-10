Oasport.it - Judo, segnali positivi tra le seconde linee azzurre al Grand Slam di Abu Dhabi

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Il penultimo appuntamento stagionale del World Tour diè passato agli archivi ad Abucon un bilancio tutto sommato positivo per l’Italia, che ha conquistato un terzo ed un settimo posto nonostante la presenza di soli cinque atleti a libera partecipazione, in assenza di tutti gli olimpionici di Parigi 2024 e dei reduci dai Mondiali Junior di Dushanbe. Ildi Abupost-olimpico rappresentava quindi una buona chance per alcunedel movimento azzurro nel tentativo di mettersi in mostra (per provare a scalare le gerarchie nazionali nelle rispettive categorie di peso) e dimostrare di poter competere ad alti livelli in campo internazionale verso la prossima stagione. Carlotta Avanzato ha sfruttato molto bene la sua occasione, cedendo solamente alla forte croata Iva Oberan in semifinale e classificandosi terza nei -63 kg.