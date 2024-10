Iniziano gli ErasmusDays 2024 | fino al 19 ottobre 500 eventi in scuole università enti di formazione e gioventù in Italia

Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Da oggi, 14al 19, tornano gli: 6 giorni die iniziative per celebrare il Programma Erasmus+ e “far splendere l’Europa”, come recita il motto. Gli #rappresentano dal 2017 un appuntamento per la community Erasmus+ in Europa, che celebra i successi di Erasmus+ e mette in luce opportunità e risultati di progetti di mobilità e cooperazione europea. L'articologlial 19500indiin