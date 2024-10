Parmatoday.it - Incidenti stradali, a Parma numeri alti

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Calano, in Emilia-Romagna, nel 2023, i morti sulle strade, marimane una delle zone d'Italia dove i dati vanno controtendenza: secondo i dati Aci-Istat nel 2023 in Regione ci sono stati 16.809, in crescita rispetto al 2022 quando furono 16.679. I morti sono stati 279, contro i 311