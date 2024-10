Incidente dopo partita di calcio a Potenza, morti tre giovani tifosi del Foggia (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Tre giovani tifosi del Foggia, tra cui due minorenni, sono morti in un Incidente stradale avvenuto domenica sera alle porte di Potenza, sulla strada per Melfi, dopo la gara di serie C, girone C, tra il Potenza e il Foggia finita 1-1. Tra loro anche un 13enne, secondo le notizie finora apprese. Secondo L'articolo Incidente dopo partita di calcio a Potenza, morti tre giovani tifosi del Foggia proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Tredel, tra cui due minorenni, sonoin unstradale avvenuto domenica sera alle porte di, sulla strada per Melfi,la gara di serie C, girone C, tra ile ilfinita 1-1. Tra loro anche un 13enne, secondo le notizie finora apprese. Secondo L'articoloditredelproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

È di tre morti e sette feriti, di cui due gravi e ricoverati nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Carlo di Potenza, il bilancio dell'incidente stradale che domenica sera ha...

Dolore e sgomento nel popolo rossonero e in tutta la città di Foggia per la drammatica morte di tre giovanissimi tifosi, deceduti un incidente stradale al ritorno dalla trasferta calcistica a Potenza. Le vittime sono Gaetano Gentile di 21 anni, Michele Biccari di 17 e il più piccolo Samuele...

Tre giovani tifosi del Foggia, tra cui due minorenni, sono morti in un incidente stradale avvenuto domenica sera alle porte di Potenza, sulla strada per Melfi, dopo la gara di serie C, girone C, tra il Potenza e il Foggia finita 1-1.