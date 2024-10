Incidente a Potenza, morti tre tifosi del Foggia: due minorenni e un ventenne. Tornavano a casa dopo la trasferta (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tragedia a Potenza. È di tre morti il bilancio dell'Incidente stradale che in serata ha coinvolto alcuni tifosi del Foggia, che erano stati a Potenza per assistere alla partita Ilmessaggero.it - Incidente a Potenza, morti tre tifosi del Foggia: due minorenni e un ventenne. Tornavano a casa dopo la trasferta Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tragedia a. È di treil bilancio dell'stradale che in serata ha coinvolto alcunidel, che erano stati aper assistere alla partita

