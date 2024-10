Pordenonetoday.it - Inchiesta Unabomber: udienza rinviata per la nuova relazione dei periti

Leggi tutta la notizia su Pordenonetoday.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Bisognerà attendere il 24 febbraio per conoscere gli esiti dei report sul caso. Gli esperti, nel corso dell'che si è svolta oggi a Trieste, hanno chiesto più tempo in modo da consegnare le relazioni redatte utilizzando le ultime informazioni a disposizione. Presenti oggi in