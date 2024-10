Lapresse.it - Inchiesta Bari, Intesa Sanpaolo indagata

(Di lunedì 14 ottobre 2024) La procura della Repubblica di, oltre ad aver iscritto sul registro degli indagati Vincenzo Coviello, ex dipendente dell’istituto bancariosospettato di aver effettuato una serie di accessi abusivi al sistema informatico interno per spiare alcuni correntisti, tra cui politici e vip, ha aperto un fascicolo anche nei confronti della banca perché, secondo gli inquirenti della procura barese, sarebbe stata violata la legge 231 del 2021 che considera co-responsabile dal punto di vista amministrativo, civile e penale l’ente o l’azienda, il cui dipendente commette azioni contro la legge durante l’esercizio delle sue funzioni. Secondo l’ipotesi accusatoria, la banca non avrebbe denunciato alla magistratura l’ipotesi di reato per la quale il dipendente era stato sospeso, cioè l’accesso abusivi ai sistemi informatici.