Ilrestodelcarlino.it - Incendio nel maxi hotel del riminese Innocenzi: 44 clienti in ospedale

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Rimini, 14 ottobre 2024 – Fiamme, fumo e tanta paura nell’Alexander Palace di Abano Terme, di proprietà dell’imprenditore Alberto, fondatore del tour operatorMalatesta viaggi e titolare di alcuni alberghi riminesi. Notte da incubo ad Abano Terme Il rogo è scoppiato poco dopo la mezzanotte di sabato, svegliando di soprassalto gli oltre 270 ospiti, molti dei quali hanno raccontato di aver visto la morte in faccia. Il veloce e massiccio intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio, ma si contano 44 feriti, molti dei quali per intossicazione da fumo e 4 per traumi e fratture. L’sarebbe stato causato da un cortocircuito. L’, un quattro stelle di 192 stanze, si trova proprio di fronte all’di Abano: questo ha fatto sì che tante persone siano direttamente a piedi al pronto soccorso, assistite da medici e infermieri.