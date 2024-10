Latinatoday.it - Imprese: Latina una provincia in crescita. Bene agricoltura e turismo, tengono le costruzioni

Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Ladi- insieme a quelle di Rieti e Frosinone - è quella che nel terzo trimestre dell’anno in corso ha fatto registrare la performance migliore in termini di tasso didelle. A scattare la fotografia sulla situazione attuale dellapontina, come anche del