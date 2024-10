Il Nobel per l’Economia assegnato a Acemoglu, Johnson e Robinson per i loro studi sulle differenze di prosperità tra Paesi (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il premio Nobel per l’Economia 2024 è stato assegnato congiuntamente a Daron Acemoglu, turco naturalizzato statunitense, Simon Johnson, britannico statunitense e James A. Robinson, britannico. Tutti e tre insegnano presso università statunitensi. Lo ha annunciato l’Accademia reale svedese per le scienze. Sono stati premiati per i loro studi sulla comprensione delle differenze di prosperità tra Paesi. L’onorificenza è stata creata nel 1968 su iniziativa della Riksbank, la Banca centrale svedese, per affiancare i tradizionali premi sulle materie scientifiche. Lo scorso anno il Nobel all’Economia era stato assegnato alla statunitense Claudia Goldin, per i suoi studi sul mercato del lavoro. L’unico italiano a ricevere questa onorificenza è stato Franco Modigliani, nel 1985. Lanotiziagiornale.it - Il Nobel per l’Economia assegnato a Acemoglu, Johnson e Robinson per i loro studi sulle differenze di prosperità tra Paesi Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il premioper2024 è statocongiuntamente a Daron, turco naturalizzato statunitense, Simon, britannico statunitense e James A., britannico. Tutti e tre insegnano presso università statunitensi. Lo ha annunciato l’Accademia reale svedese per le scienze. Sono stati premiati per isulla comprensione delleditra. L’onorificenza è stata creata nel 1968 su iniziativa della Riksbank, la Banca centrale svedese, per affiancare i tradizionali premimaterie scientifiche. Lo scorso anno ilalera statoalla statunitense Claudia Goldin, per i suoisul mercato del lavoro. L’unico italiano a ricevere questa onorificenza è stato Franco Modigliani, nel 1985.

