Il gas conclude in rialzo +17% a 405 euro al Megawattora

Il gas conclude in rialzo (+1,7%) a 40,5 euro al Megawattora (Di lunedì 14 ottobre 2024) Prezzo del gas in aumento sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'europa: il future sul metano con consegna a novembre ha chiuso in rialzo dell'1,7% a 40,5 euro al Megawattora. Quotidiano.net - Il gas conclude in rialzo (+1,7%) a 40,5 euro al Megawattora Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) Prezzo del gas in aumento sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'pa: il future sul metano con consegna a novembre ha chiuso indell'1,7% a 40,5al

Gas in lieve rialzo sotto i 40 euro sul mercato Ttf di Amsterdam - Si mantiene in lieve rialzo il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam, mantenendosi però sotto la soglia dei 40 euro al MWh. 089 TWh, quelle tedesche sono al 97% a 243,82 TWh e in Italia si attestano al 97,2% a 194,46 TWh. I contratti future sul mese di novembre guadagnano 0,25% a 39,98 euro al MWh. (Quotidiano.net)

Borsa : l'Europa chiude in rialzo - Francoforte +0 - 85% - Le Borse europee chiudono l'ultima seduta della settimana in rialzo. Parigi sale dello 0,48% con l'indice Cac 40 a 7.577 punti. Francoforte sale dello 0,85% con il Dax 19.373 punti. Anche Londra è positiva con il Ftse 100 a in rialzo dello 0,19% a 8.253 punti. (Quotidiano.net)