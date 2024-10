Harris Dickinson sfoggia un baby mullet decisamente corporate-friendly (Di lunedì 14 ottobre 2024) Alcuni tagli di capelli sono davvero in grado di fare tutto o, almeno, il mullet di Harris Dickinson può farlo. L'attore ha dimostrato quanto sia versatile il suo taglio attuale alla prima londinese del suo nuovo film epico sulla Seconda Guerra Mondiale, Blitz. In occasione di eventi precedenti, l'abbiamo visto pettinato e ordinato, con il mullet totalmente mascherato. Alla Mostra del Cinema di Venezia, in agosto, si è presentato in modo decisamente più disinvolto, rivelando una frangia modernista e un taglio più sbarazzino. Del resto, perché non cambiare stile quando si può? "babygirl" Red Carpet - The 81st Venice International Film Festival JB Lacroix81 Venice International Film Festival 2024 Mondadori Portfolio/Getty Images Così, l'altra sera, Harris Dickinson ha scelto un po' dell'uno e un po' dell'altro. Gqitalia.it - Harris Dickinson sfoggia un baby mullet decisamente corporate-friendly Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Alcuni tagli di capelli sono davvero in grado di fare tutto o, almeno, ildipuò farlo. L'attore ha dimostrato quanto sia versatile il suo taglio attuale alla prima londinese del suo nuovo film epico sulla Seconda Guerra Mondiale, Blitz. In occasione di eventi precedenti, l'abbiamo visto pettinato e ordinato, con iltotalmente mascherato. Alla Mostra del Cinema di Venezia, in agosto, si è presentato in modopiù disinvolto, rivelando una frangia modernista e un taglio più sbarazzino. Del resto, perché non cambiare stile quando si può? "girl" Red Carpet - The 81st Venice International Film Festival JB Lacroix81 Venice International Film Festival 2024 Mondadori Portfolio/Getty Images Così, l'altra sera,ha scelto un po' dell'uno e un po' dell'altro.

Harris Dickinson sfoggia un baby-mullet decisamente corporate-friendly - C. 00, Amazon Articolo originariamente pubblicato su GQ UK Se vuoi essere sempre aggiornato iscriviti alle nostre newsletter gratuite\! . Per un look più disinvolto, una pomata o una crema per lo styling fissa tutto dopo averla lavorata con un pettine. La parola chiave è “tradizionale”. Del resto, perché non cambiare stile quando si può? "Babygirl" Red Carpet - The 81st Venice International ... (Gqitalia.it)

Venezia 81 : Babygirl - conferenza con Nicole Kidman - Harris Dickinson - Antonio Banderas - H. Non ho ragionato sul corpo in quanto tale, ma soprattutto a come raccontare la storia al meglio. Banderas: «Abbiamo dovuto lavorare con Nicole in scene molto difficili, ma sono state affrontate in un ambiente sicuro, con una certa attenzione, con gentilezza. Reijn: «Volevo fare un film riguardo numerosi temi, non solo il femminile, ma anche il maschile, il potere, la sessualità, però appunto ... (Spettacolo.eu)

Da Triangle of Sadness a Babygirl : Harris Dickinson - sorriso killer e aurea elettrica - Thriller erotico targato A24 e diretto dalla regista di Bodies Bodies Bodies, Halina Reijn, in cui interpreta un giovane stagista che inizia una relazione clandestina con la Ceo dell'azienda per cui …. Il futuro? C'è chi lo dà per certo nei panni di John Lennon in uno dei film sui Beatles diretti da Sam Mendes. (Movieplayer.it)