Guardiola ricorda Mazzone: “Mi disse che non mi voleva, poi mi è stato vicino nei momenti importanti. Aveva un’ironia incredibile” (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Lui era un allenatore dei vecchi tempi, l’ironia che Aveva era incredibile”. Con grande commozione e rispetto negli studi di Che tempo che fa, Pep Guardiola ha ricordato Carlo Mazzone, il suo allenatore ai tempi del Brescia scomparso il 19 agosto 2023. “Quando mi ha visto per la prima volta mi ha detto che lui non mi voleva, ma poi mi è stato vicino nei momenti importanti”: un rapporto speciale e coltivato nel corso del tempo. Poi, c’è spazio anche per le risate e per alcuni retroscena e aneddoti: “Mazzone Aveva paura dei cani e Aveva trattato male un mio compagno perché Aveva portato all’allenamento il suo cagnolino. Dopo 10 giorni arrivai io col mio labrador. Mazzone uscì dallo spogliatoio, vide il cane correre, si spaventò e chiese di chi fosse. ‘Mister, è di Robi’. E lui rispose: ‘Aò, famolo giocare, diamogli un biscottino'”. Ilfattoquotidiano.it - Guardiola ricorda Mazzone: “Mi disse che non mi voleva, poi mi è stato vicino nei momenti importanti. Aveva un’ironia incredibile” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Lui era un allenatore dei vecchi tempi, l’ironia cheera”. Con grande commozione e rispetto negli studi di Che tempo che fa, Pephato Carlo, il suo allenatore ai tempi del Brescia scomparso il 19 agosto 2023. “Quando mi ha visto per la prima volta mi ha detto che lui non mi, ma poi mi ènei”: un rapporto speciale e coltivato nel corso del tempo. Poi, c’è spazio anche per le risate e per alcuni retroscena e aneddoti: “paura dei cani etrattato male un mio compagno perchéportato all’allenamento il suo cagnolino. Dopo 10 giorni arrivai io col mio labrador.uscì dallo spogliatoio, vide il cane correre, si spaventò e chiese di chi fosse. ‘Mister, è di Robi’. E lui rispose: ‘Aò, famolo giocare, diamogli un biscottino'”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Baggio : “Guardiola? Era allenatore in campo - trofei meritati. Mazzone aveva paura dei cani : quando portai il mio…”|Primapagina - Sono affezionato a lui, gli voglio bene […] Penso che sia prima di tutto una brava persona, che è la base. Vai alla fonte di questo articolo L'articolo Baggio: “Guardiola? Era allenatore in campo, trofei meritati. com. Un giorno portai il mio con mio figlio e quando lo vide il mister disse arrabbiato: ‘Di chi è?’. (Justcalcio.com)

Calcio : Guardiola "Mazzone maestro - Baggio? Immagino il suo prime..." - In Champions eviterei il Barcellona" ROMA - "E' un piacere essere in Italia". "Futuro? Ancora non ho deciso. Per Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, l'intervista a "Che tempo che fa", trasmissione in onda su NOVE, è l'occasione per ritornare in un Paese che gli è rimasto nel cuore dopo l' . (Ilgiornaleditalia.it)

Calcio : Guardiola "Mazzone maestro - Baggio? Immagino il suo prime..." - Per Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, l'intervista a "Che tempo che fa", trasmissione in onda su NOVE, è l'occasione per ritornare in un Paese che gli è rimasto nel cuore dopo l' . In Champions eviterei il Barcellona" ROMA - "E' un piacere essere in Italia". "Futuro? Ancora non ho deciso. (Ilgiornaleditalia.it)