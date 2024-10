Guardiola e il futuro: “Via dal City? Non ho deciso” – Video (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Ho deciso di lasciare il Manchester City? Non è vero. Devo riflettere”. Pep Guardiola, ospite di Che tempo che fa sul Nove, risponde così alla domanda di Fabio Fazio sul suo futuro. E sulle voci di un Guardiola sulla panchina della nazionale inglese, l’allenatore non si sbilancia: “Neanche questo è vero. Se avessi deciso lo direi. Neanche io lo so”. Guardiola e il futuro: “Via dal City? Non ho deciso” – Video seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano . .com - Guardiola e il futuro: “Via dal City? Non ho deciso” – Video Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Hodi lasciare il Manchester? Non è vero. Devo riflettere”. Pep, ospite di Che tempo che fa sul Nove, risponde così alla domanda di Fabio Fazio sul suo. E sulle voci di unsulla panchina della nazionale inglese, l’allenatore non si sbilancia: “Neanche questo è vero. Se avessilo direi. Neanche io lo so”.e il: “Via dal? Non ho” –seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

