Guardiola a Che tempo che fa | Ho imparato l’italiano con De Gregori

(Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Parlo bene? Merito di Francesco De”. Pepsi accomoda nello studio di Cheche fa e risponde alle domande di Fabio Fazio. Il manager catalano del Manchester City – un passato in Serie A da giocatore di Roma e Brescia – stupisce il conduttore per la sua proprietà di linguaggio. “Merito delle canzoni di Francesco De: La donna cannone, La storia siamo noi che è la mia preferita. Quando giocavo a Brescia, nel tragitto da casa al centro sportivo sentivo le canzoni in auto e così ho. Quando non capivo qualche parola, chiamavo un mio amico e me le facevo spiegare”, dice l’allenatore catalano, capace in carriera di realizzare per due volte il triplete. “Sono bravo – sorride- Ho sempre allenato grandissimi club, è importante trovare le persone giuste al momento giusto”.