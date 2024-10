Oasport.it - Golf, Matt McCarty non si ferma più: il Black Desert Championship ha la sua firma

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Settimana da incorniciare per. Il 26enne statunitense, al secondo appuntamento sul PGA Tour dopo essersi guadagnato il titolo di membro dopo una lunga gavetta sul Korn Ferry Tour, ha vinto ilin Utah (7,5 milioni di montepremi di cui 1,4 di prima moneta e 500 punti FedEx Cup Fall) chiudendo le 72 buche con uno score totale di -23 (62-68-64-67, 261 colpi) e 3 colpi di vantaggio sul tedesco Stephan Jaeger a -20. Una vittoria, quella conquistata dall’americano originario dell’Arizona, che gli permette di staccare il pass per 3 dei 4 major del prossimo anno (parteciperà al The Masters, allo U.S. Open e al PGA) e che lo proietta direttamente al 95° posto della classifica FedEx Cup Fall guadagnando 137° posizioni.