Sport.quotidiano.net - Gli spogliatoi. Masi finalmente è felice: "Prestazione da elogiare. Primo tempo perfetto»

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Dopo il silenzio stampa di sette giorni fa è tornato il sereno in casa Follonica Gavorrano. "Abbiamo fatto undi grande livello – spiega mister Marco-. L’unica cosa che posso rimproverare è la partenza del secondo, dove ci siamo presentati un po’ sufficienti, un po’ spenti. Ma è veramente l’unico rimprovero, perché il resto della gara è stato di livello importante, specialmente il. Credo che sia daladi tutti, da chi è partito dall’inizio a chi è entrato. Una gara fatta con la testa, con la volontà, con la determinazione e l’attenzione. Quando si portano in campo queste cose abbiamo la qualità per fare bene. Se pensiamo all’io andiamo un po’ in difficoltà, se invece pensiamo al noi possiamo fare cose importanti". Brava la squadra, ma bravi anche i singoli, con Antonini abile a parare un rigore che poteva essere pesantissimo.