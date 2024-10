Avellinotoday.it - Giornata Mondiale dell’Osteoporosi, al Moscati Moc e visite gratuite

Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Non solo offrire un’occasione per conoscere le strategie da adottare per mantenere le ossa in salute, ma anche esami strumentali e una visita approfondita per la valutazione della fragilità e della percentuale di rischio frattura e la definizione di un corretto trattamento. In occasione della