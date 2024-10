Veneziatoday.it - Giornata delle Ville Venete 2024: tutte le iniziative nel territorio veneziano

Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Al via la terza edizione dellache si terrà il 19 e il 20 ottobre. L’evento è realizzato dall'associazione per le(Avv) presieduta da Isabella Collalto de Croÿ, in collaborazione e grazie al sostegno dell’Istituto Regionale(Irvv)