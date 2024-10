Gerenzano falsi addetti dell’acqua nelle case

Leggi tutta la notizia su Ilnotiziario.net

(Di lunedì 14 ottobre 2024) E’ ancora allarmenel Saronnese. E’ dalla scorsa settimana che piovono segnalazioni in Comune a: ignoti si spacciano perdi Alfa, la società che gestisce l’acquedotto, cercando di introdursi in casa con la scusa di dover leggere il contatore, controllare le bollette o revisionare gli impianti. L’obiettivo, com’è successo in