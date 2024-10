Gen Z e dating app | prima della chimica la compatibilità emotiva

Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com

(Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Per la Generazione Z, l'amore non è solo una questione di sguardi e farfalle nello stomaco. I giovani di oggi, attenti alla cura di sé e consapevoli dell'importanza del benessere mentale, cercano relazioni più profonde e significative. Lo conferma il report "Future of" di Tinder: per l'80% dei giovani tra i 18