Gas in lieve rialzo sotto i 40 euro sul mercato Ttf di Amsterdam (Di lunedì 14 ottobre 2024) Si mantiene in lieve rialzo il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam, mantenendosi però sotto la soglia dei 40 euro al MWh. I contratti future sul mese di novembre guadagnano 0,25% a 39,98 euro al MWh. Un andamento nervoso dei prezzi legato alle tensioni in Medio oriente, mentre le scorte europee di gas sfiorano il 95% a 1.089 TWh, quelle tedesche sono al 97% a 243,82 TWh e in Italia si attestano al 97,2% a 194,46 TWh.

Gme - prezzo gas in Italia in lieve calo a 41 - 58 euro al MWh - Lo comunica il Gestore dei mercati energetici, Gme. . Il valore dell'indice Igi (Italian gas index) per il 2 ottobre è pari a 41,58 euro al MWh, in lieve ribasso rispetto all'1 ottobre attestatosi a 41,68 euro al MWh. L'indice, calcolato giornalmente dal Gme, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un ... (Quotidiano.net)

Euro in lieve rialzo - scambiato a 1 - 152 dollari - Euro in lieve rialzo sul dollaro in avvio di giornata sui mercati valutari. La moneta unica europea passa di mano a 1,152 dollari (+0,17%). Sullo yen l'euro è a quota 161,37 in aumento dello 0,13%. (Quotidiano.net)

Il gas apre in lieve rialzo sopra i 36 euro al Ttf di Amsterdam - Apertura in lieve rialzo per il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di ottobre guadagnano lo 0,34% a 36,34 euro al MWh nel giorno in cui la norvegese Gassco ha annunciato ulteriori tagli alla produzione per interventi di manutenzione all'impianto di Karsto. (Quotidiano.net)