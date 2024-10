Napolitoday.it - Galleria chiusa da 20 anni: oggi è una discarica |VIDEO

Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Avrebbe dovuto ridurre il traffico del centro del quartiere e rappresentare una via di fuga in caso di emergenza Vesuvio., il tunnel di via De Meis, nel quartiere Ponticelli, è solo una grandee un rifugio sicuro per tossici, balordi e criminali che hanno bisogno di occultare