Sbircialanotizia.it - G7 disabilità: Aisla Uildm, Famiglie Sma e Centri Nemo insieme per l’inclusione

Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Ad Assisi associazioni dei pazienti e ministri della Salute per discutere su politiche dedicate In occasione del G7 su ‘Inclusione &’,Sma eClinicisarannoa rappresentare un esempio di ‘progetto inclusivo’, dimostrando la forza dell'unione e della coesione. Per la prima volta, infatti, i ministri delle 7