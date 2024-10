Lidentita.it - Friedkin ancora nel mirino dei tifosi della Roma, continua la contestazione post De Rossi

(Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Non si ferma la protesta deicontro Dan e Ryan. Un comunicatoCurva Sud ha annunciato altri 15 minuti diall'inizio di-Inter, il pmo big match in programma all'Olimpico. Non è servita neanche la sosta del campionato per riportare il sereno in un rapporto che l'esoneroneldeilaDeL'Identità.