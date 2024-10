Ilrestodelcarlino.it - Fiamme in casa a Reggiolo, salvi tre operai

(Di lunedì 14 ottobre 2024)(Reggio Emilia), 14 ottobre 2024 - Vigili del fuoco in azione, stamattina verso le sette in una abitazione di via Guastalla, alle porte del centro abitato di, dove un probabilmente problema elettrico ha provocato un incendio che ha gravemente danneggiato una stanza e annerito gran parte del resto dell’edificio. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Guastalla per domare le, forse sprigionate a causa del surriscaldamento di un caricatore per telefonino, che era in tensione in quel momento. Nella stanza un giovaneo pakistano di 33 anni, che ha subito svegliato gli altri compagni di abitazione per mettersi in salvo. I tresono rimasti fisicamente illesi, ma i danni all’abitazione sono piuttosto evidenti, con conseguenze pure a diversi arredi, subito portati all’esterno.