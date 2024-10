Fezzanese cede di misura nel match-salvezza. La Sangiovannese passa con un po’ di fortuna (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sangiovannese 1 Fezzanese 0 Sangiovannese: Barberini, Della Spoletina, Pertici, Nannini, Chelli, Santeramo, Pertica (80’ Lorenzoni), Romanelli (64’ Shenaj), Rotondo, Sabattini (96’ Bargellini), Nieri (72’ Bocci). (A disp. Patata, Arrighi, Orselli, Lombardi, Iacomoni). All. Bonura. Fezzanese: Pucci, Salvetti, Gabelli (64’ Scieuzo), Loffredo (54’ Stradini), D’Alessandro, Selimi, Campana (78’ Smecca), Beccarelli (86’ Cristodaro), Lunghi, Bruccini, Cantatore (67’ Bordin). (A disp. Andreoli, Galloro, Del Bello, Mulattieri). All. Rolla. Arbitro: Bruschi di Ferrara (Scafuri di Reggio Emilia e Angelini di Rimini). Rete: 43’ Nieri. SAN GIOVANNI VALDARNO - Una sfortunata deviazione costa caro alla Fezzanese che perde 1-0 sul campo della Sangiovannese nella 6ª giornata di serie D. Sport.quotidiano.net - Fezzanese cede di misura nel match-salvezza. La Sangiovannese passa con un po’ di fortuna Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024): Barberini, Della Spoletina, Pertici, Nannini, Chelli, Santeramo, Pertica (80’ Lorenzoni), Romanelli (64’ Shenaj), Rotondo, Sabattini (96’ Bargellini), Nieri (72’ Bocci). (A disp. Patata, Arrighi, Orselli, Lombardi, Iacomoni). All. Bonura.: Pucci, Salvetti, Gabelli (64’ Scieuzo), Loffredo (54’ Stradini), D’Alessandro, Selimi, Campana (78’ Smecca), Beccarelli (86’ Cristodaro), Lunghi, Bruccini, Cantatore (67’ Bordin). (A disp. Andreoli, Galloro, Del Bello, Mulattieri). All. Rolla. Arbitro: Bruschi di Ferrara (Scafuri di Reggio Emilia e Angelini di Rimini). Rete: 43’ Nieri. SAN GIOVANNI VALDARNO - Una sta deviazione costa caro allache perde 1-0 sul campo dellanella 6ª giornata di serie D.

