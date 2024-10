Cataniatoday.it - Ferrovie, ultimata la posa dei binari nel tratto Bicocca-Catenanuova

Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Continuano a pieno ritmo i lavori di Rete Ferroviaria Italiana in Sicilia. Sono stati completati gli interventi per ladei 38 km di doppioo ferroviario realizzati da, nell’ambito dei lavori del nuovo collegamento Palermo - Catania. Articolato in sei lotti