Farmaci: in Italia disponibile un nuovo monoclonale per adolescenti con dermatite atopica (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – È stata approvata da Aifa, l’Agenzia del farmaco, la nuova indicazione terapeutica e la rimborsabilità di tralokinumab, anticorpo monoclonale, per il trattamento degli adolescenti, di età compresa tra 12 e 17 anni, affetti da dermatite atopica da moderata a grave che richiede una terapia sistemica. Nella stessa occasione – si legge in una L'articolo Farmaci: in Italia disponibile un nuovo monoclonale per adolescenti con dermatite atopica proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – È stata approvata da Aifa, l’Agenzia del farmaco, la nuova indicazione terapeutica e la rimborsabilità di tralokinumab, anticorpo, per il trattamento degli, di età compresa tra 12 e 17 anni, affetti dada moderata a grave che richiede una terapia sistemica. Nella stessa occasione – si legge in una L'articolo: inunperconproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Farmaci : in Italia disponibile un nuovo monoclonale per adolescenti con dermatite atopica - (Adnkronos Salute) - È stata approvata da Aifa, l’Agenzia del farmaco, la nuova indicazione terapeutica e la rimborsabilità di tralokinumab, anticorpo monoclonale, per il trattamento degli adolescenti, di età compresa tra 12 e 17 anni, affetti da dermatite atopica da moderata a grave c . Roma, 14 ott. (Ilgiornaleditalia.it)

Farmaci : in Italia disponibile un nuovo monoclonale per adolescenti con dermatite atopica - Roma, 14 ott. (Adnkronos Salute) - È stata approvata da Aifa, l’Agenzia del farmaco, la nuova indicazione terapeutica e la rimborsabilità di tralokinumab, anticorpo monoclonale, per il trattamento degli adolescenti, di età compresa tra 12 e 17 anni, affetti da dermatite atopica da moderata a grave c . (Ilgiornaleditalia.it)

Farmaci : in Italia disponibile un nuovo monoclonale per adolescenti con dermatite atopica - (Adnkronos) – È stata approvata da Aifa, l’Agenzia del farmaco, la nuova indicazione terapeutica e la rimborsabilità di tralokinumab, anticorpo monoclonale, per il trattamento degli adolescenti, di età compresa tra 12 e 17 anni, affetti da dermatite atopica da moderata a grave che richiede una terapia sistemica. (Periodicodaily.com)