Roma, 14 ott. (Adnkronos Salute) - "Siamo quotidianamente impegnati nella ricerca di nuove molecole per malattie dermatologiche. Il nostro farmaco biologico, il tralokinumab, già indicato per pazienti adulti affetti da dermatite atopica severa", ha "recentemente ottenuto da parte dell'Aifa", l'Agenzia del farmaco italiana, "l'approvazione alla rimborsabilità anche per i pazienti adolescenti, nella fascia di età 12-17 anni.

Farmaceutica : Presutti (LEO Pharma) - ‘ogni giorno impegnati su cure per malattie pelle' - E' un'azienda oggi completamente dedicata alla dermatologia medica, dalle terapie topiche a quelle biologiche in tutte le patologie della pelle, con un focus su psoriasi, dermatie atopica, malattie infettive ed acne Attualmente “le nostre principali aree di sviluppo - precisa Presutti - sono la psoriasi, con trattamenti che spaziano dalle forme lievi alle severe, e la dermatite atopica, per la ... (Iltempo.it)