Ilrestodelcarlino.it - Fano, colpito dallo sportello di un furgone, ciclista a terra

(Di lunedì 14 ottobre 2024), 14 ottobre 2024 - Un30enne pakistano finisce al pronto soccorso del Santa Crocedi unDoblò. L'incidente è avvenuto oggi pomeriggio, dopo le 18, in via Flaminia a Carrara, all'altezza del bar Rosy.Il conducente del Doblò, un 60enne fanese, era fermo a lato della strada quando ha aperto la portiera colpendo ilche è rovinato a. Il giovane è stato portato al pronto soccorso in codice verde, mentre il traffico è stato rallentato solo per poco tempo. Tanta paura per il ragazzo che all'improvvisato si è ritrovato sull'asfalto su via Flaminia, strada molto trafficata. Sul posto è intervenuta la pattuglia della Polizia locale.