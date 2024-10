F1, qualifiche sprint e gara sprint GP Stati Uniti 2024: programma, date e diretta tv (Di lunedì 14 ottobre 2024) La F1 si sta preparando ad affrontare il Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento del mondiale 2024. Il Circus, fermo per tre settimane dopo il GP di Singapore, tornerà in pista tra il 18 e il 20 di ottobre, ospitato da un grande classico oltre oceano: il circuito del COTA ad Austin, Texas. Le novità nel paddock non mancano, con un cambiamento nel format e nella griglia di partenza. Dopo diversi mesi, torna infatti in scena il format sprint, che prevede dunque una sola sessione di prove libere, seguita dalle qualifiche sprint e poi dalla sprint race. Seguiranno, come di consueto, le tradizionali qualifiche e il Gran Premio. Dal paddock se ne va un volto noto, quello di Daniel Ricciardo, ma a sostituirlo non sarà uno sconosciuto: la Racing Bulls ha optato per Liam Lawson, che ha lavorato con la squadra già lo scorso anno. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La F1 si sta preparando ad affrontare il Gran Premio degli, diciannovesimo appuntamento del mondiale. Il Circus, fermo per tre settimane dopo il GP di Singapore, tornerà in pista tra il 18 e il 20 di ottobre, ospitato da un grande classico oltre oceano: il circuito del COTA ad Austin, Texas. Le novità nel paddock non mancano, con un cambiamento nel format e nella griglia di partenza. Dopo diversi mesi, torna infatti in scena il format, che prevede dunque una sola sessione di prove libere, seguita dallee poi dallarace. Seguiranno, come di consueto, le tradizionalie il Gran Premio. Dal paddock se ne va un volto noto, quello di Daniel Ricciardo, ma a sostituirlo non sarà uno sconosciuto: la Racing Bulls ha optato per Liam Lawson, che ha lavorato con la squadra già lo scorso anno.

