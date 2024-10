F1 GP Stati Uniti 2024 | programma date orari e diretta tv

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) La F1 vola ad Austin per vivere il Gran Premio degli. Il Circus lascia Singapore e raggiunge il COTA, che ospita il secondo appuntamento annuale negli States. Il circuito texano è tappa fissa per la F1 da diversi anni, con l’autodromo che regala da sempre un’atmosfera particolare e in pieno ‘American style’. Prima di raggiungere gli USA però, il paddock si ferma per tre settimane. I team sono dunque chiamati a lavorare in fabbrica dopo un back-to-back impegnativo tra Baku e Singapore. Si tornerà in pista tra il 18 e il 20 ottobre, con il circuito americano che ospiterà anche il quarto weekend sprint dell’anno. La giornata di venerdì sarà dunque dedicata all’unica sessione di prove libere, in scena tra le 19:30 e le 20:30 italiane, e le qualifiche sprint, che avranno inizio alle 23:30.