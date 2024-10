Casertanews.it - Estorsioni dei Quaqquaroni, il pentito sull'amico: "Doveva cambiare vita, la nostra non faceva per lui"

Leggi tutta la notizia su Casertanews.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) “Venne utilizzato per leper 6/7 mesi ma non ha mai fatto parte del clan anzi quellanonper lui. Quando arrestarono Francesco Piccolo, Gaetano capì che quella non era laper lui e chemettersi a lavorare. Io volevo che lavorava e che nonquella, la