Esibizione Six Kings Slam 2024 | programma date orari copertura tv e streaming

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming del Six Kings Slam 2024, torneo Esibizione in programma da mercoledì 16 a sabato 19 ottobre. Tre giorni assolutamente da non perdere a Riyadh, dove Novak Djokovic e il rientrante Rafa Nadal sfidano tre giovani fenomeni come Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Holger Rune, più Daniil Medvedev. Si parte dai quarti di finale, da cui sono esanti Rafa e Nole, poi semifinali e finali. Ecco di seguito tutte le emittenti che trasmetteranno l'evento e il programma del torneo. MONTEPREMI TABELLONE L'Esibizione saudita del Six Kings Slam potrà essere seguita su più emittenti. Innanzitutto in chiaro su SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre), che garantisce pure una diretta streaming sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT).

