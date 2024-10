Esce di strada con la moto e cade: morto 57enne (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un uomo di 57 anni, Andrea Putzolo, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di domenica 13 ottobre. Il fatto è successo sul ponte Giulio che collega Montereale Valcellina e Maniago. Sul posto il personale medico infermieristico e le forze dell'ordine per i primi rilievi Pordenonetoday.it - Esce di strada con la moto e cade: morto 57enne Leggi tutta la notizia su Pordenonetoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un uomo di 57 anni, Andrea Putzolo, ha perso la vita in un incidentele avvenuto nel pomeriggio di domenica 13 ottobre. Il fatto è successo sul ponte Giulio che collega Montereale Valcellina e Maniago. Sul posto il personale medico infermieristico e le forze dell'ordine per i primi rilievi

