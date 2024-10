Ravennatoday.it - Elezioni regionali, i candidati di Fratelli d'Italia: "Lavoreremo per combattere la malagestione della sinistra"

Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024)d'chiede un voto contro la "del Pd". Lunedì mattina sono stati presentati ufficialmente in centro i quattroravennati che il partito di Giorgia Meloni schiererà in vista delle prossime. Volti noti e volti nuovi si alternano in una lista